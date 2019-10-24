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Волочкова сообщила о травме на репетиции 

Рамблер 49 минут назад
Волочкова сообщила о травме на репетиции
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram сообщила, что получила травму во время репетиции. К публикации балерина прикрепила фотографию повреждения.
Серия снимков появилась в соцсети 23 октября. На одном фото изображена пятка балерины, на которой видна содранная мозоль. На втором — ноги танцовщицы на передней панели в автомобиле, при этом на ступне Волочковой уже красуется пластырь.
«Порепетировала…» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.), при этом, снабдив пост хэштегами «я», «любовь», «радость», «цветы», «счастье» и др.
Подписчики звезды в первую очередь обратили внимание на поведение танцовщицы в личном авто.
«Какая невоспитанность, а потом всему миру доказывать какая Вы хорошая», — написала пользовательница под ником anzhela_style.
«Зачем провоцировать людей на негативные комментарии?» — отметила shabalina205.
«Зачем выставлять такое уродство!» — недоумевает krikunovalyubov.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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