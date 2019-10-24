Волочкова сообщила о травме на репетиции

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram сообщила, что получила травму во время репетиции. К публикации балерина прикрепила фотографию повреждения.

Серия снимков появилась в соцсети 23 октября. На одном фото изображена пятка балерины, на которой видна содранная мозоль. На втором — ноги танцовщицы на передней панели в автомобиле, при этом на ступне Волочковой уже красуется пластырь.

«Порепетировала…» — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.), при этом, снабдив пост хэштегами «я», «любовь», «радость», «цветы», «счастье» и др.

Подписчики звезды в первую очередь обратили внимание на поведение танцовщицы в личном авто.

«Какая невоспитанность, а потом всему миру доказывать какая Вы хорошая», — написала пользовательница под ником anzhela_style.

«Зачем провоцировать людей на негативные комментарии?» — отметила shabalina205.

«Зачем выставлять такое уродство!» — недоумевает krikunovalyubov.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после похудения. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.