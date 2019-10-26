«Пой под фанеру»: Бузову высмеяли за чужую песню

Бузову высмеяли за перепевку песни Джо Дассена

Критика подписчиков вновь обрушилась на Ольгу Бузову после перепевки хита Джо Дассена «Если б не было тебя». Так ведущая «Дома-2» хотела поблагодарить поклонников, но несколько раз промахнулась мимо нот.

Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас всё начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней.

Во время исполнения Бузова несколько раз сфальшивила, на что подписчики посоветовали ей записаться на курсы вокала и развивать музыкальный слух.

Нашлись и более ядовитые высказывания о том, что слуха у телеведущей совсем нет.

Да и голоса… ну зато бабло есть… и это неоспоримый факт… Как тебе не стыдно так петь…

Оля пой под фанеру! Иначе это слушать невозможно, — посоветовали другие.

Ну нет же слуха даже… о какой песне вообще можно говорить. Как обрабатывают тщательно записи… кошмар, — разочарованно прокомментировали третьи.