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Бузову высмеяли за перепевку песни Джо Дассена 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
«Пой под фанеру»: Бузову высмеяли за чужую песню
Фото: globallookpress.com
Критика подписчиков вновь обрушилась на Ольгу Бузову после перепевки хита Джо Дассена «Если б не было тебя». Так ведущая «Дома-2» хотела поблагодарить поклонников, но несколько раз промахнулась мимо нот.
Видео с песней певица разместила на своей страничке в Instagram. Чтобы подкрепить своё трепетное отношение к фанатам, Ольга так подписала публикацию:
Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас всё начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней.
Во время исполнения Бузова несколько раз сфальшивила, на что подписчики посоветовали ей записаться на курсы вокала и развивать музыкальный слух.
Нашлись и более ядовитые высказывания о том, что слуха у телеведущей совсем нет.
Да и голоса… ну зато бабло есть… и это неоспоримый факт… Как тебе не стыдно так петь…
Оля пой под фанеру! Иначе это слушать невозможно, — посоветовали другие.
Ну нет же слуха даже… о какой песне вообще можно говорить. Как обрабатывают тщательно записи… кошмар, — разочарованно прокомментировали третьи.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ольга Бузова прокомментировала исполнение своей песни «Водица» Александром Розенбаумом. Перепевка прозвучала в программе «Вечерний Ургант», народный артист России сумел удивить и Урганта, и телезрителей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Розенбаум , Джо Дассен , Ольга Бузова
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