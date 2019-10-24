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Победительница «Битвы экстрасенсов» окончательно превратилась в мужчину 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Победительница «Битвы экстрасенсов» стала мужчиной
Фото: Instagram
Победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг показала полуобнаженное фото окончательного превращения в мужчину. Она также сменила имя в Instagram на Томас Винсор-Ньютон.
В подписи к снимку Винсор-Ньютон разъяснил, что не собирается менять пол, поскольку его «устраивает мужской», и заявил, что «не планировал становиться девочкой».
«Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные. Поскольку вы просто альтернативно одаренное ссыкло с дополнительной хромосомой, трясущееся у себя в норках», — написал автор, прикрепив ссылки на пять Instagram-аккаунтов, чтобы продемонстрировать, «как мерзко в Россиюшке относятся к трансгендерным людям».
«Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех», — заключил Винсор-Ньютон, напомнив хейтерам, что пол не меняют, а корректируют.
Мужчина пояснил, что в настоящее время занимается живописью, поэзией и парфюмерией. Он заверил, что не ищет славы и попросил тех, кому не интересен его круг занятий, не подписываться на его страничку.
В июне Ванг заявила, что генетически является мужчиной, а образ, в котором она находилась на телешоу, придумали продюсеры проекта. Ванг сказала, что у нее синдром Морриса — врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.
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Шоу-бизнес , Другое , Джулия Ванг
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