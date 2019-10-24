Победительница «Битвы экстрасенсов» стала мужчиной

Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.

Она также сменила имя в Instagram и теперь зовется Томас Винсор-Ньютон.

«Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. Дополнительный орган могу пришить, для симметрии, например на лоб», — говорится в подписи к фото.

Винсор-Ньютон также заявил, что не является трансгендером, но отметил, что уважает этих людей «за их смелость быть собой».

Он также пристыдил российских интернет-пользователей за то, «как мерзко в Россиюшке относятся к трансгендерным людям», и напомнил, что «пол не меняют, а корректируют».

Как напоминает «Лента.ру», в июне Джулия Ванг заявила, что генетически является мужчиной, а ее образ на «Битве экстрасенсов» придумали продюсеры шоу. Ванг сказала, что у нее синдром Морриса — врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.