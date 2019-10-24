«В таких случаях не помогают ни деньги, ни связи»: Яковлева высказалась о Заворотнюк

Актриса Александра Яковлева поведала о собственной тяжелой борьбе с раком и высказалась по ситуации Насти Заворотнюк. 62-летняя звезда «Экипажа» отметила, что как никто другой понимает «прекрасную няню», ведь она сама узнала о злокачественной опухоли только на четвертой стадии. Тогда ей самой спас жизнь только высококлассный врач.

«Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии», — эмоционально рассказывает она.

Яковлева подчеркнула — сейчас люди боятся. Причем боятся все — и те, у кого есть деньги и связи, и те, у кого их нет. Актриса отметила, что далеко не всегда наличие известности может спасти жизнь, и призвала держать кулаки за Заворотнюк.

«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — резюмировала она.