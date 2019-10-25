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Звезда фильма «Экипаж» прокомментировала сообщения о болезни Заворотнюк 

Ura.Ru 25 минут назад
Звезда «Экипажа» высказалась о болезни Заворотнюк
Фото: Instagram @a_zavorotnyuk
Актриса Александра Яковлева прокомментировала многочисленные сообщения о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк, поделившись с журналистами собственным опытом борьбы с онкологией.
Во время беседы Яковлева сказала, что сейчас довольно много людей боятся онкологических заболеваний, отметив, что популярность в обществе того или иного пациента может вовсе не помочь ему в такой ситуации.
«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — приводит портал Teleprogramma.pro слова Яковлевой.
По ее словам, сейчас она как никто понимает звезду сериала «Моя прекрасная няня», поскольку в свое время также страдала от рака четвертой стадии. Актриса рассказала, что ей просто повезло, так как она встретила «гениального специалиста».
В 1980-е годы Александра Яковлева была одной из наиболее популярных киноактрис. Советским и российским зрителям она запомнилась ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».
Ранее, как напоминает RT, представители Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья актрисы. Они подтвердили информацию о том, что женщина действительно больна, но при этом опровергли слухи о ее пребывании в коме, состоянии сопора, подключения к искусственной вентиляции легких и т. д.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александра Яковлева , Анастасия Заворотнюк
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