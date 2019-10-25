Звезда «Экипажа» высказалась о болезни Заворотнюк

Звезда фильма «Экипаж» прокомментировала сообщения о болезни Заворотнюк

Во время беседы Яковлева сказала, что сейчас довольно много людей боятся онкологических заболеваний, отметив, что популярность в обществе того или иного пациента может вовсе не помочь ему в такой ситуации.

«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — приводит портал Teleprogramma.pro слова Яковлевой.

По ее словам, сейчас она как никто понимает звезду сериала «Моя прекрасная няня», поскольку в свое время также страдала от рака четвертой стадии. Актриса рассказала, что ей просто повезло, так как она встретила «гениального специалиста».

В 1980-е годы Александра Яковлева была одной из наиболее популярных киноактрис. Советским и российским зрителям она запомнилась ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов».

Ранее, как напоминает RT, представители Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья актрисы. Они подтвердили информацию о том, что женщина действительно больна, но при этом опровергли слухи о ее пребывании в коме, состоянии сопора, подключения к искусственной вентиляции легких и т. д.