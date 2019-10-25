Первый муж Заворотнюк показал видео их свадьбы

Первый муж Заворотнюк обнародовал редкое видео свадьбы с актрисой

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф обнародовал уникальное видео начала 90-х знакомства и свадьбы с актрисой. С Заворотнюк мужчина, который сейчас живёт в Магнитогорске , прожил всего год, после чего они 20 лет не общались.

По словам мужчины, его бывшая жена категорически не желает с ним общаться и даже заблокировала его в соцсетях. Видео Олаф предоставил программе «Пусть говорят», в студию которой приехал специально для того, чтобы сказать слова поддержки бывшей жене и признаться в том, что у него до сих пор есть к ней тёплые чувства.

Любительское видео истории Олафа и Анастасии начинается в 1993 году, когда они только познакомились. Камера запечатлела молоденькую актрису, которую судьба свела с первым мужем в легендарной «Табакерке» — театре Олега Табакова на капустнике в честь дня рождения Евгения Миронова . Почти не изменившаяся актриса по-детски хвалится, что снялась уже в двух фильмах, а сейчас будет играть роль главную роль в «Машеньке». Заворотнюк очаровательно хлопает глазками, изображая ту самую наивную «Машеньку», а после спрашивает у Олафа его имя.

На другом видео — свадьба Анастасии и Олафа. Уже после церемонии бракосочетания молодожёны поднимаются по лестнице многоэтажного дома, идут к Насте домой, где их встречает бабушка актрисы с иконой в руках. Дело происходит в Астрахани, куда пара приехала через год после знакомства для того, чтобы пожениться. Как объяснил экс-супруг актрисы, в Москве тогда это было проблематично: приходилось ждать большую очередь. Анастасия с юмором рассказывает родственникам и друзьям, как было дело в ЗАГСе, как у неё подкосились ноги, когда они заходили в зал, как оба нервно хихикали, когда регистратор объявила их мужем и женой.

На будущую звезду, которую тогда ещё никто не знал, ласково ворчит бабушка, их поздравляет мама, желая мира, счастья и добра. Проходит свадьба в скромной семейной обстановке, в квартире, где выросла Настя. Актриса счастлива и на крики «горько» целует своего мужа.

Олаф, по его словам, очень сожалеет о расставании, и на вопрос, почему так произошло, отвечает банально: мол, не сошлись характерами. Остыли чувства, да и у Насти на горизонте замаячил новый мужчина.

Ранее News.ru сообщал, что журналистам стали известны неожиданные подробности личной жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Выяснилось, что звезда «Моей прекрасной няни» дважды разводилась с отцом своих детей бизнесменом Дмитрием Стрюковым.