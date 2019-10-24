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Бывший муж Заворотнюк признался, что до сих пор любит актрису 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывший муж Заворотнюк признался, что до сих пор ее любит
Фото: globallookpress.com
В студии «Пусть говорят» мужчина признался, что, несмотря на 20-летнее расставание, он по-прежнему хранит фотографии и видео с Настей. Помимо снимков у мужчины есть и вырезки из газет, которые он заботливо собирал.
«Она, конечно же, остается в моем сердце. Мне нравилось снимать ее и все, что происходит вокруг», — немногословен Шварцкопф.
Вспомнил гость студии и момент, когда сделал артистке предложение. Произошло это спустя практически год после первого знакомства. Тогда пара уже успела пожить вместе. Свадьбу молодые сыграли в Астрахани — на родине Заворотнюк. Пара хотела расписаться побыстрее, сделать же это в Москве не представлялось возможным.
«В Астрахани все произошло быстро. Приняли заявление, назначили дату. Я пришел к ее бабушке просить благословения», — вспомнил Олаф.
Сама Настя на более поздних роликах, снятых Олафом, отмечала, что тогда момент торжества был для нее смешным. Юную актрису тогда веселила и женщина, ответственная за роспись молодых.
«Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь. Чтобы прийти в ЗАГС, и мне кто-то говорит: «Вы теперь навеки муж и жена. И дай вам Бог, чтобы у вас было 100 детей. И чтобы они были похожи на вас. А я думаю: „Да не приведи Господи“, — иронизирует она на ролике 20-летней давности.
Напомним, 24 октября в эфир вышла передача „Пусть говорят“, посвященная актрисе Анастасии Заворотнюк. Друзья, родственники и просто неравнодушные к беде Анастасии люди вспоминают моменты знакомства с актрисой, а также признаются ей в любви.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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