Dava рассказал, почему влюбился в Бузову

После выхода клипа «Лайкер» поклонники бурно обсуждают роман Ольги Бузовой и популярного YouTube-блогера Dava. А парочка продолжает постоянно подогревать слухи об этом. Многие даже уверены, что Бузовой сделали предложение в Риме , где Давид и Ольга отдыхали на той неделе.

В недавнем выпуске «Новая Школа» на YouTube Давид рассказал, что его зацепило в Ольге Бузовой. Блогер близко начала общаться с Бузовой во время съемок клипа «Лайкер». Именно там Давид восхитился профессиональными навыками певицы.

«Меня Оля сильно мотивирует! Она не спала два дня, приехала на съемки и работала без остановки. Мы даже не успевали кушать и пить воду», — вспоминает блогер.

Также он отметил, что любит людей, которые отдаются делу полностью, и Ольга оказалась именно такой. Напомни, что молодые люди уже набили себе одинаковые татуировки и ходят в одинаковых вещах. Как думаешь, это совпадение или реальные чувства?