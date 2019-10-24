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Dava рассказал, почему влюбился в Бузову 

Popcake.tv 45 минут назад
Dava рассказал, почему влюбился в Бузову
Фото: ТАСС
После выхода клипа «Лайкер» поклонники бурно обсуждают роман Ольги Бузовой и популярного YouTube-блогера Dava. А парочка продолжает постоянно подогревать слухи об этом. Многие даже уверены, что Бузовой сделали предложение в Риме, где Давид и Ольга отдыхали на той неделе.
В недавнем выпуске «Новая Школа» на YouTube Давид рассказал, что его зацепило в Ольге Бузовой. Блогер близко начала общаться с Бузовой во время съемок клипа «Лайкер». Именно там Давид восхитился профессиональными навыками певицы.
«Меня Оля сильно мотивирует! Она не спала два дня, приехала на съемки и работала без остановки. Мы даже не успевали кушать и пить воду», — вспоминает блогер.
Также он отметил, что любит людей, которые отдаются делу полностью, и Ольга оказалась именно такой. Напомни, что молодые люди уже набили себе одинаковые татуировки и ходят в одинаковых вещах. Как думаешь, это совпадение или реальные чувства?
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Шоу-бизнес , Рим
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