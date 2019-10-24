Петров признался, что не против сыграть гея

Петров осторожно признался Собчак, что не против сыграть гея

Фото: Стоп-кадр из шоу "Осторожно, Собчак"

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» спросила у Александра Петрова , смог бы он сыграть гея. И получила утвердительный ответ. «Если интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да», — ответил актер. На вопрос о возможном изображении постельной сцены с мужчиной, Петров однозначно ответить уже не смог. «Я бы много думал, потому что в России это воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился сценарий, то я бы согласился», — сказал Александр. Напомним, недавно актер снялся в фильме «Текст», где очень убедительно сыграл в постельной сцене с Кристиной Асмус . Собчак заявила, что это лучшее в картине. «Так секс у нас никто не снимал», — восхищенно заметила светская львица.

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