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Петров осторожно признался Собчак, что не против сыграть гея 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Петров признался, что не против сыграть гея
Фото: Стоп-кадр из шоу "Осторожно, Собчак"
Ксения Собчак в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» спросила у Александра Петрова, смог бы он сыграть гея. И получила утвердительный ответ.
«Если интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да», — ответил актер.
На вопрос о возможном изображении постельной сцены с мужчиной, Петров однозначно ответить уже не смог.
«Я бы много думал, потому что в России это воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился сценарий, то я бы согласился», — сказал Александр.
Напомним, недавно актер снялся в фильме «Текст», где очень убедительно сыграл в постельной сцене с Кристиной Асмус. Собчак заявила, что это лучшее в картине. «Так секс у нас никто не снимал», — восхищенно заметила светская львица.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Александр Петров , Кристина Асмус
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