Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава белорусского МИД признался в дружбе с Киркоровым 

Газета.Ru + ещё 2 46 минут назад
Глава белорусского МИД признался в дружбе с Киркоровым
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым, которая длится с 2000-х годов, передает ТАСС со ссылкой на обращение политика.
По словам Макея, в 2019 году его дети и дети Киркорова познакомились и теперь переписываются.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Киркоров посетил на творческий вечер супруги белорусского министра, актрисы и певицы Веры Поляковой. Макей объяснил, что Киркоров сам захотел приехать наа мероприятие. Министр поблагодарил за это российского артиста и подчеркнул, что тот сам оплачивал свое пребывание в Минске.
"Должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным", — написал Макей.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Газета.Ru: последние новости
Варнаву раскритиковали за откровенные фото Варнаву раскритиковали за откровенные фото Стала известна причина госпитализации Елены Малышевой Стала известна причина госпитализации Елены Малышевой Селена Гомес сняла новый клип на айфон Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Шоу-бизнес , В мире , Филипп Киркоров , Владимир Макей , Вера Полякова , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-523
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны28
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии123
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию118
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали158
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение