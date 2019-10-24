Глава белорусского МИД признался в дружбе с Киркоровым 

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о дружбе с народным артистом России Филиппом Киркоровым, которая длится с 2000-х годов, передает ТАСС со ссылкой на обращение политика.
По словам Макея, в 2019 году его дети и дети Киркорова познакомились и теперь переписываются.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Киркоров посетил на творческий вечер супруги белорусского министра, актрисы и певицы Веры Поляковой. Макей объяснил, что Киркоров сам захотел приехать наа мероприятие. Министр поблагодарил за это российского артиста и подчеркнул, что тот сам оплачивал свое пребывание в Минске.
"Должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным", — написал Макей.