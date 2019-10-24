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В Сети осудили звезду «Ворониных» за шутку про вторую беременность 

Letidor.ru 44 минуты назад
Звезду «Ворониных» осудили за шутку о беременности
Фото: РИА Новости
Артистка объяснила, почему так поступила.
Известная актриса Екатерина Волкова опровергла информацию о своей беременности. Несколько часов назад знаменитость опубликовала фото с округлившимся животом и подписью: «Скрывать уже нет смысла…Моя долгожданная Флоранс».
Многие звезды и поклонники творчества артистки уже успели поздравить ее и пожелать легких родов. Однако выяснилось, что это всего лишь розыгрыш. Екатерина Волкова решила устроить небольшой социальный эксперимент.
Хотела понять, насколько же мы доверяем информации из соц сетей, ведь она бывает сильно искажена. Соц сети полностью заменили нам живое общение, мы реже звоним друзьям, коллегам. Узнаем новости о близких людях исключительно со страниц их пабликов. Даже мои друзья, которые видели меня неделю назад, больше поверили, что фото реальное, чем своим глазам. 🙈 Думаю, нам всем нужно быть внимательнее друг другу и больше интересоваться реальной жизнью!❤️ — заявила актриса.
Однако многие поклонники не одобрили такой эксперимент.
«Такими вещами нельзя шутить», «Нуууу, зачем так шутить?», «Мда уж. шуточки …», «Очень жаль, что это проверка, я действительно порадовалась за вашу семью. Мы поверили не интернету, а вам лично! Поэтому жаль, больше верить не буду», «Провокационный паблик. Но я бы такими вещами не шутила, даже припудренное красивыми фразами», «Обидно немного🤷🏽‍♀️ не очень приятно шутить на такие темы😓😭», «Вот это разочарование 😭», — отреагировала аудитория в Instagram.
К слову, некоторое время назад Екатерина Волкова признавалась, что пока не собирается вновь становиться мамой. Выносить и родить малыша ей не позволял не только напряженный рабочий график, но и состояние здоровья. Врачи запретили звезде думать о втором малыше, пока она не избавится от существующих проблем в ее организме — нехватка железа и многих других нужных витаминов и элементов.
Напомним, Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым с 2010 года. 16 марта 2011 года у них появилась на свет дочь Елизавета, которую в семье ласково называют Гусена.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Карпов , Екатерина Волкова
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