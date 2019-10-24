Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак восхитилась постельными сценами с Асмус и Петровым в «Тексте» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Собчак восхитилась постельными сценами в «Тексте»
Фото: РИА Новости
24 октября состоится всероссийская премьера фильма «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Ксения Собчак смогла увидеть картину еще до начала показа в кинотеатрах. Больше всего светской львице понравились постельные сцены.
«В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило», — заявила Ксения Анатольевна своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
По словам Петрова, постельная сцена снималась не ради самой сцены, а для того, чтобы было видно хитросплетение сюжетной линии. Кристина Асмус и Александр пытались сыграть ее так, будто никто никогда не должен был ее увидеть.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Teleprogramma.pro: последние новости
Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Петров осторожно признался Собчак, что не против сыграть гея Петров осторожно признался Собчак, что не против сыграть гея Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены
Шоу-бизнес , Другое , Ксения Собчак , Александр Петров , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро10
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение