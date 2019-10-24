Почти близнецы: Лазарев умилил снимком с детьми на руках

Напомним, что Сергей Лазарев лишь недавно официально подтвердил, что у него растет годовалая дочь. Признание прозвучало в эфире программы на канале НТВ «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева . Анне уже исполнился годик. Подписчики звезды отмечают, что брат и сестра очень похожи внешне.

Ранее музыкант рассказывал, что без ума от своего сына Никиты. Ради него он может даже сорваться буквально на один день с гастролей, что ранее уже происходило.

Между тем до сих пор нет никакой ясности, от кого у Сергея Лазарева дети. Он тщательно скрывает эту информацию от общественности. По слухам, детей ему родила суррогатная мать. Сам Лазарев отмечал, что по хозяйству ему помогает нянечка. При этом в детском саду, куда ходит Никита, никто не знает, кто отец ребенка. Музыкант говорил, что не любит публичности и не хочет лишнего внимания к семье.