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Правила воспитания: Собчак показала, как закаляет сына 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Собчак показала, как закаляет сына
Фото: ТАСС
Ксения Собчак продемонстрировала в своем блоге, как закаляет своего сына Платона. Светская львица набирает в ковш холодной воды и обливает ребенка в процессе принятия ванны.
Однако мальчик, которому скоро исполнится три года, в этот раз решил избежать водной процедуры. Когда мать обратилась к нему с предложением о закаливании, он заявил, что не может сейчас, потому что спит. Для большей убедительности малыш перевернулся на спинку и закрыл глаза. Хотя диалог с матерью продолжил.
Напомним, недавно мы писали о том, что психологи считают Платона очень развитым и гармоничным мальчиком. Эксперты уверенны, что Ксения Собчак и Максим Виторган выбрали правильную тактику общения с отпрыском. Они много проводят вместе времени, несмотря на то, что живут отдельно. Ксения разговаривает с сыном серьезно, а Максим, напротив, шутливо.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак
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