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Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 миллионов рублей 

Lenta.ru 49 минут назад
Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 млн рублей
Фото: globallookpress.com
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о своей новой квартире в ходе общения с журналистами на церемонии вручения премии «Прорыв года 2019» журнала MODA topical. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Звезда шоу-бизнеса назвала элитные апартаменты, приобретенные за 120 миллионов рублей, «каморочкой».
«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко, — заявила Бузова. — Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно».
Певица отметила, что рада покупке и в целом счастлива, но теперь в ее жизни начался сложный период ремонта.
«Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», — посетовала она.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приобрела квартиру в новом доме в районе Мосфильмовской улицы (район Раменки, Западный административный округ).
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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