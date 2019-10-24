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Петров оправдался перед Собчак за «смазливую внешность» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Петров оправдался перед Собчак за «смазливую внешность»
Фото: Стоп-кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»
В эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Александр Петров попытался объяснить, в чем секрет его популярности. По словам ведущей Ксении Анатольевны, за последние три года фильмы с участием Петрова собрали 8 млрд рублей.
Собчак предположила, что виновата в этом смазливая внешность актера. Любимец публики согласился, что привлекательность артиста важна, но он считает это не самым главным. Александр думает, что зрители ценят его именно за актерское мастерство.
Ведущая с помощью популярной шутки решила усомниться в этом, рассказав интернет-мем:
«Что делает Кристиан Бэйл для новой роли? Худеет, толстеет, снова худеет, качается, учится скакать на коне, дышать под водой и так далее. Что делает Александр Петров? Переодевается».
Петров намек понял, но заявил, что он с удовольствием бы изменил себя, но не делает этого, потому что не просят режиссеры.
Александр сказал, что просто большой фанат профессии — много работает и снимается. Тут Собчак тоже намекнула звезде, что, возможно, он просто хватается за все роли подряд. Петров не согласился с этим.
«В последнее время я научился говорить «нет», — сказал он.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Кристиан Бейл , Александр Петров
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