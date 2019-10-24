Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Градский рассказал о жизни с молодой женой
Фото: globallookpress.com
Музыкант Александр Градский рассказал о жизни с супругой, которая младше его на 35 лет. Как сказал известный певец, с Марией Коташенко у него практически не бывает конфликтных ситуаций.
Градский заявил, что он никогда не жалел денег на наряды для молодой жены. Правда, есть одно условие. Наряд должен понравиться ему лично. К примеру, недавно Градский приобрел для любимой супруги шикарное пальто, которой стоит очень приличных денег.
«Единственное, мы придумали: если Марина надевает что-то, и я говорю: «О! Хорошо!», тогда покупаю, сколько бы ни стоило», — рассказал артист.
Музыкант заметил, что его жена, как и любая девушка, модница. У нее идеальная фигура, поэтому практически любой наряд ей идеально подходит. Сам певец не любит обновки. К примеру, у него есть свитер, которому уже больше десяти лет и у которого протерлись рукава. При этом музыкант не думает его выбрасывать. Он просто попросил супругу заштопать его. Сейчас он ходит с замшевыми заплатками, сообщает «Антенна».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Teleprogramma.pro: последние новости
Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены «Больше, чем Машков!»: Петров озвучил сумму баснословных гонораров «Больше, чем Машков!»: Петров озвучил сумму баснословных гонораров Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой
Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Градский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию743
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
США «нанесли удар» по базе Балтфлота
США «нанесли удар» по базе Балтфлота86
Россия направила Армении ноту протеста
Россия направила Армении ноту протеста66
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение