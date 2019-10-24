Градский рассказал о жизни с молодой женой

Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены

Музыкант Александр Градский рассказал о жизни с супругой, которая младше его на 35 лет. Как сказал известный певец, с Марией Коташенко у него практически не бывает конфликтных ситуаций.

Градский заявил, что он никогда не жалел денег на наряды для молодой жены. Правда, есть одно условие. Наряд должен понравиться ему лично. К примеру, недавно Градский приобрел для любимой супруги шикарное пальто, которой стоит очень приличных денег.

«Единственное, мы придумали: если Марина надевает что-то, и я говорю: «О! Хорошо!», тогда покупаю, сколько бы ни стоило», — рассказал артист.

Музыкант заметил, что его жена, как и любая девушка, модница. У нее идеальная фигура, поэтому практически любой наряд ей идеально подходит. Сам певец не любит обновки. К примеру, у него есть свитер, которому уже больше десяти лет и у которого протерлись рукава. При этом музыкант не думает его выбрасывать. Он просто попросил супругу заштопать его. Сейчас он ходит с замшевыми заплатками, сообщает «Антенна».