Харламов извинился перед Гузеевой за троллинг

Юморист признался, что не хотел обидеть телеведущую.

Комик смонтировал ролик, в котором спит в машине по дороге на работу, в кресле у стилиста и во время компьютерной игры. Героем шоу юмористов стал их коллега Александр Ревва , который и завел разговор об актрисе. Гарик признался, что не знаком с актрисой, и вообще ему кажется, что у Ларисы на него аллергическая реакция, ведь он ее лично не оскорблял, а просто цитировал. Александр отметил, мол, она великолепна и предложил посодействовать — устроить встречу. Далее участники шоу начали разыгрывать возможные варианты и сценарии примирения.

«Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали «П…». Ну, вы же сказали, а всем стало смешно»., — говорит свои реплики Харламов.

«Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча», — отвечает за Гузееву Тимур Батрутдинов.

Телеведущий не понял, как юморист мог пропустить смешной ролик со своей коллегой. «До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает вашу передачу «Давай поженимся!»», — отмечает Гарик.

«Давай!», — неожиданно отвечает «Гузеева».

Затем, уже серьезно, Харламов обратился к телеведущей.

«В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания — обидеть вас. Мы вас очень любим», — сказал Харламов.

Так что, возможно безжалостная эпопея троллинга Гарика Харламова в своем Instagram над актрисой, подошла к концу. Но это не точно.