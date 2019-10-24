Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харламов извинился перед Гузеевой за троллинг 

Teleprogramma.pro + ещё 1 9 часов назад
Харламов извинился перед Гузеевой за троллинг
Фото: teleprogramma.pro
Юморист признался, что не хотел обидеть телеведущую.
На YouTube вышел очередной выпуск «Ошуительного хоу» Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Программа, как всегда, получилась веселой и остроумной, и даже неожиданной. Все потому, что Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой, ведущей программы «Давай поженимся!», которую троллил в последнее время. Эти посты набирали огромное число комментариев и просмотров.
Комик смонтировал ролик, в котором спит в машине по дороге на работу, в кресле у стилиста и во время компьютерной игры. Героем шоу юмористов стал их коллега Александр Ревва, который и завел разговор об актрисе. Гарик признался, что не знаком с актрисой, и вообще ему кажется, что у Ларисы на него аллергическая реакция, ведь он ее лично не оскорблял, а просто цитировал. Александр отметил, мол, она великолепна и предложил посодействовать — устроить встречу. Далее участники шоу начали разыгрывать возможные варианты и сценарии примирения.
«Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали «П…». Ну, вы же сказали, а всем стало смешно»., — говорит свои реплики Харламов.
«Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча», — отвечает за Гузееву Тимур Батрутдинов.
Телеведущий не понял, как юморист мог пропустить смешной ролик со своей коллегой. «До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает вашу передачу «Давай поженимся!»», — отмечает Гарик.
«Давай!», — неожиданно отвечает «Гузеева».
Затем, уже серьезно, Харламов обратился к телеведущей.
«В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания — обидеть вас. Мы вас очень любим», — сказал Харламов.
Так что, возможно безжалостная эпопея троллинга Гарика Харламова в своем Instagram над актрисой, подошла к концу. Но это не точно.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Teleprogramma.pro: последние новости
Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены В Сети появилось архивное фото покойных Фриске и беременной Началовой В Сети появилось архивное фото покойных Фриске и беременной Началовой
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Ревва , Лариса Гузеева , Тимур Батрутдинов , Гарик Харламов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»611
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились97
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России50
США сымитировали бомбардировку Калининграда
США сымитировали бомбардировку Калининграда72
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте24
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение