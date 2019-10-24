Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой

Певица Ольга Бузова рассказала во время премии «Прорыв года» о своей квартире в Москве , которую она недавно купила за 120 миллионов рублей. Апартаменты находятся на Мосфильмовской улице в столице.

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно», — уточнила Бузова.

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Как сказала исполнительница, она очень счастлива. Теперь для нее начинается очень важный этап. Необходимо сделать в квартире ремонт. Сама она, как честно призналась, в этом мало что понимает, поэтому будет нанимать специалистов.