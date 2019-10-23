В доме Петросяна нашли нелегальный склад косметики

В доме в центре Москвы , в котором живет юморист Евгений Петросян , обнаружили склад незарегистрированных косметологических и лекарственных препаратов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, сотрудники Росздравнадзора обнаружили склад нелегальных изделий в подвале дома в Семеновском переулке.

Компания, которой принадлежал склад, называла себя поставщиком косметики из Франции и хранила мезококтейли и гиалуроновую кислоту в антисанитарных условиях.

«МК» опубликовал видеосъемку склада. На записи видны ползающие и летающие по помещению тараканы.

Кроме того, в холодильниках с препаратами нашли паштет и водку, что является нарушением норм хранения.

На продукцию, общая стоимость которой оценивается примерно в три миллиона рублей, наложили арест. Препараты изъяли и направили в лабораторию на экспертизу. Материалы расследования передадут в Следственный комитет , который решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал «Рамблер», Петросян и его бывшая супруга, юмористка Елена Степаненко спорят из-за другой квартиры, расположенной в Зачатьевском переулке.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что Степаненко сначала вообще не пускала Петросяна в спорную квартиру, а теперь ставит ему трудновыполнимые условия, назначая визит на даты, когда бывшего мужа нет в Москве. Юморист жаловался, что потерял доступ к рабочим документам, видеозаписям, личному компьютеру и своим рукописям, из-за чего не может полноценно работать.

Позже адвокат Степаненко рассказала, что в рамках раздела имущества Петросян хочет забрать у бывшей жены книгу «Оккультизм и сексуальность».