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В доме Петросяна нашли нелегальный склад косметики 

Рамблер 42 минуты назад
В доме Петросяна нашли нелегальный склад косметики
Фото: РИА Новости
В доме в центре Москвы, в котором живет юморист Евгений Петросян, обнаружили склад незарегистрированных косметологических и лекарственных препаратов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, сотрудники Росздравнадзора обнаружили склад нелегальных изделий в подвале дома в Семеновском переулке.
Компания, которой принадлежал склад, называла себя поставщиком косметики из Франции и хранила мезококтейли и гиалуроновую кислоту в антисанитарных условиях.
«МК» опубликовал видеосъемку склада. На записи видны ползающие и летающие по помещению тараканы.
Кроме того, в холодильниках с препаратами нашли паштет и водку, что является нарушением норм хранения.
На продукцию, общая стоимость которой оценивается примерно в три миллиона рублей, наложили арест. Препараты изъяли и направили в лабораторию на экспертизу. Материалы расследования передадут в Следственный комитет, который решит вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщал «Рамблер», Петросян и его бывшая супруга, юмористка Елена Степаненко спорят из-за другой квартиры, расположенной в Зачатьевском переулке.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что Степаненко сначала вообще не пускала Петросяна в спорную квартиру, а теперь ставит ему трудновыполнимые условия, назначая визит на даты, когда бывшего мужа нет в Москве. Юморист жаловался, что потерял доступ к рабочим документам, видеозаписям, личному компьютеру и своим рукописям, из-за чего не может полноценно работать.
Позже адвокат Степаненко рассказала, что в рамках раздела имущества Петросян хочет забрать у бывшей жены книгу «Оккультизм и сексуальность».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , СКР , Росздравнадзор , Московский комсомолец , Москва
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