Инфантильный троечник: кто набивается во «внебрачные сыновья» к Цискаридзе

Тимур Акперов, заявивший на своей странице в Instagram, что он является внебрачным сыном знаменитого танцовщика Николая Цискаридзе , оказался студентом-заочником актерского факультета Московского гуманитарного университета. Преподаватели характеризуют его как «очень странного, инфантильного, манерного и малоинициативного» молодого человека.

7 октября Акперов разместил в соцсети пост, в котором заявил, что он является сыном Цискаридзе. Позже, как сообщал «Рамблер», парень прокомментировал своё заявление прессе, подчеркнув, что намерен добиваться своего признания «отцом»: несколько раз он пытался поговорить с танцовщиком по телефону, писал ему сообщения в соцсетях, но попытки оказались безрезультатными — артист хранит молчание. Акперов уверяет, что его родство с Цискаридзе доказывают результаты теста ДНК, сделанные в начале 2000-х годов и уничтоженные его матерью.

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили , что полное имя парня — Тимур Заур оглы Акперов, ему 19 лет, в настоящее время он заочно учится на актёрском факультете в Московском гуманитарном университете. По словам бывшего преподавателя ВУЗа актёра Валентина Терехова, «сын Цискаридзе» запомнился ему свои неординарным поведением.

«Это просто больной человек. Действительно очень странный — инфантильный, манерный и малоинициативный», — отметил Терехов.

Актёр подчеркнул, что у него с Акперовым был конфликт: студен закатил истерику, когда ему задали вопрос по учебной программе и «побежал писать докладную, что его гнобят, издеваются и не дают учиться». В результате на сессии Терехов поставил несдержанному ученику тройку.

Преподаватель уверяет, что никогда не видел сходства Акперова с Цискаридзе.

«У него ведь фамилия азербайджанская, отчество тоже. Не думаю, что там есть что-то общее. Для меня это всё очень странно», — сказал Терехов.

Он также заявил, что Акперову с его подходом к учебе никогда не стать актером: молодой человек «то ходит, то не ходит» на занятия, а также постоянно ссылается на плохое самочувствие.