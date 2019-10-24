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Ургант высмеял челябинскую колбасу, в которой нашли африканскую чуму 

Ura.Ru 32 минуты назад
Ургант высмеял челябинскую колбасу с африканской чумой
Фото: URA.RU
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант», выходящего на «Первом канале», высказался об обнаруженном в челябинской колбасе вирусе африканской чумы.
«В Челябинске в вареной колбасе «Бутербродная» нашли вирус африканской чумы свиней. Эксперты по контролю за закупками в ответ сказали: «Хоть что-то в ней есть натуральное!»
Африканская чума свиней, бутербродная колбаса, Челябинск… Это та самая колбаса, бутерброд с которой предлагают всем, кто приезжает в Челябинск и говорят при этом «Это чума…», — заявил телеведущий в выпуске своей программы.
Ранее в прессе появилась информация о том, что в Челябинске в вареной колбасе нашли генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Отмечается, что вирус распространяется быстро в любое время года. Заболевание может протекать молниеносно. Это первый положительный случай выявления вируса на территории Южного Урала, отмечает телеканал 360. По некоторым данным, зараженная колбаса еще может продаваться в 136 местных магазинах. Общий объем зараженной продукции составил 285,6 килограмма.
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Шоу-бизнес , Вечерний Ургант , Иван Ургант , Телеканал "360° Подмосковье"
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