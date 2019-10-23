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Жена Оззи Осборна перестала чувствовать рот после пластической операции 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Жена Оззи Осборна перестала чувствовать рот
Фото: Youtube
Об этом она сообщила в интервью артистке Келли Кларксон, запись которого опубликована на YouTubе-канале The Kelly Clarkson Show.
Супруга рокера поиронизировала над звездами, которые отрицают, что обращаются за помощью хирургов, и рекламируют косметические средства, которые якобы помогают им сохранять молодость. При этом она призналась, что сама боится подобных процедур, потому что после них можно «проснуться, как циклоп».
«У меня был случай, когда они [пластические хирурги] подтягивали мой рот, и первую неделю я его не чувствовала вообще. Я и сейчас едва его чувствую, если честно, но тогда я просто не могла его найти», — поделилась Осборн. Она пояснила, что с одной стороны уголки ее губ были приподняты, из-за чего она выглядела как Элвис Пресли.
Прошлой весной Шэрон Осборн рассказала, что в 2016 году подсыпала мужу в напиток снотворное, чтобы узнать, с кем он ей изменял. Женщина рассказала, что дождалась, пока музыкант не впадет в полудрему, после чего выведала у него все секреты. «Просто так он бы мне никогда не сказал правду, ни за что. Он стыдился и боялся этого. Я узнала, как долго это продолжалось. Я узнала с кем», — сказала она. Шэрон Осборн пояснила, что после того случая рокер признал свою зависимость от секса, которую ранее отрицал.
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Шоу-бизнес , Другое , Шэрон Осборн , Келли Кларксон , Оззи Осборн , Элвис Пресли
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