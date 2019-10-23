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Звезду советского телевидения заперли в собственной квартире 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире
Фото: РИА Новости
Лилия Юдина была известна в СССР прежде всего благодаря участию в легендарной программе «Кабачок „13 стульев“». Она играла там бывшую цирковую артистку пани Люцину. Ее коллегами по съемочной площадке были такие знаменитые артисты, как Спартак Мишулин, Георгий Вицин, Михаил Державин и Ольга Аросева.
Сегодня 90-летняя артистка проживает в квартире в Москве. Именно в этом жилище Юдина и оказалась заперта. Как сообщает «5 канал», причиной стала входная дверь. Из-за заклинившего замка артистка не могла выйти наружу.
На помощь прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Спасатели взломали замок и смогли вызволить артистку из квартиры. Как сообщается, с ней все было в порядке — помощь врачей не потребовалась.
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Державин , Ольга Аросева , Георгий Вицин , Лилия Юдина , Спартак Мишулин , МЧС
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