Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире

Звезду советского телевидения заперли в собственной квартире

Сегодня 90-летняя артистка проживает в квартире в Москве. Именно в этом жилище Юдина и оказалась заперта. Как сообщает «5 канал», причиной стала входная дверь. Из-за заклинившего замка артистка не могла выйти наружу.