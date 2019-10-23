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Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены
Фото: @solntcev
Шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, что его пожилая жена Екатерина Терешкович недавно составила завещание. Дело в том, что запои у престарелой дамы не прекращаются. Она боится, что в любой момент может уйти из жизни.
Как сказал Солнцев, его ненаглядная хоть и пьет, но пропила еще не все мозги. Она понимает, что после ее смерти между Солнцевым и дочерью Терешкович Полиной развернется настоящая война за наследство. Именно поэтому Екатерина решила составить завещание, где, как говорится, всем сестрам достанется по серьгам.
В итоге согласно завещанию Гогену Солнцеву достанется двухкомнатная квартира Терешкович в Москве. Также фрик станет владельцем дачи престарелой дамы в Подмосковье. Все средства на счетах Терешкович также отходят согласно завещанию Солнцеву.
Что касается Полины Терешкович, то после ухода из жизни любимой мамы она получит в свое распоряжение машину 1998 года выпуска. Как сказал Солнцев, Полина уже выразила свое несогласие с завещанием родительницы. Она, что вполне резонно, считает, что мать могла бы быть и более щедрой по отношению к дочери, сообщает «Собеседник».
Что интересно, после составления завещания, как сказал Гоген, его жена вспомнила наконец-то о супруге.
«Бабулька моя такая страстная стала после того, как завещание составила. Мы два часа не вылезали из постели. Такой идиллии у нас уже давно не было», — заявил довольный фрик.
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Комментарии8
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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