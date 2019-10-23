«Голые» фото Варнавы возмутили подписчиков

Откровенные фотографии, выложенные актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой в Instagram, вызвали острую дискуссию в комментариях. Часть пользователей упрекнула ее в попытке самоутвердиться и привлечь внимание.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — написала Екатерина Варнава (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Актриса разместила фото, на которых она сидит полностью обнаженной, прикрывая рукой грудь.

«Ну это так разве можно? Так взять и обезоружить? Нокаут самая красивая», — восхитилась в комментариях к записи певица Полина Гагарина

«Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями… Отличное качественное фото, как и Женщина на этом фото!» — отметила maria_gurzuf.

Однако часть пользователей отреагировала не столь позитивно.

«А при чем здесь честность к голому телу?» — поинтересовалась hozhaynova.

По мнению пользователя mzas2016, «актрисы и певички с ума сходят» и у них не осталось «ни стыда, ни совести».

«Везде одни голые фотки. Мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас?» — поинтересовался он.

«Ужас! Нет красиво, но не для общего обозрение. Я пойму если бы оголялись люди у которых, пустые голову, чем то надо привлекать внимание. Но Вы Катюша талантлив, красива… Аяяй!» — упрекнула Варнаву rusakova8515.

«Рамблер» писал, что ранее подписчиков возмутила излишняя худоба бывшей КВН-щицы. Они призвали Екатерину Варнаву перестать терять вес и напомнили о серьезности таких заболеваний как анорексия и булимия.