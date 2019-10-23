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«Голые» фото Варнавы возмутили подписчиков 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Голые» фото Варнавы возмутили подписчиков
Фото: Instagram
Откровенные фотографии, выложенные актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой в Instagram, вызвали острую дискуссию в комментариях. Часть пользователей упрекнула ее в попытке самоутвердиться и привлечь внимание.
«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — написала Екатерина Варнава (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Актриса разместила фото, на которых она сидит полностью обнаженной, прикрывая рукой грудь.
«Ну это так разве можно? Так взять и обезоружить? Нокаут самая красивая», — восхитилась в комментариях к записи певица Полина Гагарина.
«Не каждый может раздеться, как и поделиться хорошими мыслями… Отличное качественное фото, как и Женщина на этом фото!» — отметила maria_gurzuf.
Однако часть пользователей отреагировала не столь позитивно.
«А при чем здесь честность к голому телу?» — поинтересовалась hozhaynova.
По мнению пользователя mzas2016, «актрисы и певички с ума сходят» и у них не осталось «ни стыда, ни совести».
«Везде одни голые фотки. Мужья сыновья отцы есть у вас? Им не стыдно за вас?» — поинтересовался он.
«Ужас! Нет красиво, но не для общего обозрение. Я пойму если бы оголялись люди у которых, пустые голову, чем то надо привлекать внимание. Но Вы Катюша талантлив, красива… Аяяй!» — упрекнула Варнаву rusakova8515.
«Рамблер» писал, что ранее подписчиков возмутила излишняя худоба бывшей КВН-щицы. Они призвали Екатерину Варнаву перестать терять вес и напомнили о серьезности таких заболеваний как анорексия и булимия.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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