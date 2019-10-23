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Внука Пугачевой заподозрили в романе со студенткой МГИМО 

Рамблер 56 минут назад
Внука Пугачевой заподозрили в романе со студенткой
Фото: РИА Новости
Девушку Дени Байсарова, с которой он встречается каждый раз, как приезжает в Россию, зовут Мария. Она учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Об этом сообщает «Комсомольская
правда».
По данным издания, Дени Байсарову — сыну певицы Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова — 21 год и он учится в Лондоне.
Каждый раз, возвращаясь на родину, Дени Байсаров встречается с Марией, в которой дружен с самого детства. Блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом. И именно с ней Дени Байсаров пришёл на юбилей своей бабушки Аллы Пугачевой, отмечает газета.
Мария разместила в своем Instagram снимки с торжества, на которых она стоит рядом с примадонной, подписав фото — «такие тёплые воспоминания».
Также в аккаунте девушки есть и фотографии с Дени Байсаровым с трогательными подписями к ним.
«Мой самый родной. Не смотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, — пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть», — подписала фото, где она обнимает внука Пугачевой, Мария (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также поставила хештеги #iloveyou #happybirthday.
В комментариях к записи Дени Байсаров признался девушке в любви на английском языке.
«Рамблер» писал, что ранее журналистам удалось выяснить, в каком вузе получает образование Дени Байсаров.
Проанализировав фото, которые внук Пугачевой выложил в сеть, журналисты пришли к выводу, что он учится в лондонском филиале Школы бизнеса имени Бута.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Дени Байсаров , Руслан Байсаров , Алла Пугачева , МГИМО
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