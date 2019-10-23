Внука Пугачевой заподозрили в романе со студенткой МГИМО

правда».

По данным издания, Дени Байсарову — сыну певицы Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова — 21 год и он учится в Лондоне.

Каждый раз, возвращаясь на родину, Дени Байсаров встречается с Марией, в которой дружен с самого детства. Блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом. И именно с ней Дени Байсаров пришёл на юбилей своей бабушки Аллы Пугачевой , отмечает газета.

Мария разместила в своем Instagram снимки с торжества, на которых она стоит рядом с примадонной, подписав фото — «такие тёплые воспоминания».

Также в аккаунте девушки есть и фотографии с Дени Байсаровым с трогательными подписями к ним.

«Мой самый родной. Не смотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, — пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть», — подписала фото, где она обнимает внука Пугачевой, Мария (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также поставила хештеги #iloveyou #happybirthday.

В комментариях к записи Дени Байсаров признался девушке в любви на английском языке.

«Рамблер» писал, что ранее журналистам удалось выяснить, в каком вузе получает образование Дени Байсаров.

Проанализировав фото, которые внук Пугачевой выложил в сеть, журналисты пришли к выводу, что он учится в лондонском филиале Школы бизнеса имени Бута.