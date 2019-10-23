«Я не рад»: Агзамов о наказании для экс-любовницы

«Я не рад»: Агзамов высказался о наказании для экс-любовницы

Как ранее сообщал «Рамблер», Агзамов и Джурило познакомились в Сочи в начале 2000-х годов. Затем кондитер переехал в Москву, женился, завёл ребенка, но продолжил общаться с любовницей. В 2017 году Наталья забеременела. По её словам, Агзамов всячески пытался убедить её сделать аборт, посоветовал занять денег на операцию. Женщина не согласилась, в результате в один из вечеров на неё напал неизвестный мужчина и несколько раз ударил в живот. У Джурило случился выкидыш.

Она обвинила в случившемся кондитера, написала

ему несколько писем с угрозами. По словам женщины, она хотела лишь получить от Агзамова три миллиона, так как именно из-за него потеряла здоровье, и пожелала больше никогда не видеть его. Агзамов же написал заявление в полицию об угрозах, было возбуждено уголовное дело. В результате Джурило была приговорена к к 7,5 годам заключения в колонии общего режима.