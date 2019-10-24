Бас-гитарист Red Hot Chili Peppers женился в третий раз

Бас-гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Фли (57-летний Майкл Бальзари) женился на дизайнере и художнице Мелоди Эсани, которая младше его на 18 лет.

"Моя жизнь изменилась навсегда, за что я благодарен. Человек, который видит и знает меня. Моя жена", — написал он в инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Flea (@flea333) on Oct 22, 2019 at 12:33pm PDT

Похожий пост опубликовала и невеста.

"В эти выходные я вышла замуж за своего лучшего друга. Ты — мое сердце", — подписала фотографию Мелани Эсани. View this post on Instagram A post shared by Melody Ehsani (@melodyehsani) on Oct 22, 2019 at 12:33pm PDT

Пара поженилась спустя месяц после того, как объявила о помолвке.

Предыдущими супругами музыканта были актриса Лоеше Зивар и модель Фрэнки Рэйдер. В каждом браке родились дочери.