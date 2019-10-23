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Варнаву раскритиковали за откровенные фото 

Газета.Ru + ещё 7 21 час назад
Варнаву раскритиковали за откровенные фото
Фото: Instagram
Актриса Екатерина Варнава в Instagram показала карусель из обнаженных фото, которые не понравились ее фолловерам.
Несмотря на сотни тысяч лайков, Варнава, написавшая, что "максимально честна и ничего не скрывает", получает множество комментариев с критикой. "Можно быть просто честной, зачем раздеваться", "Ужас! Нет, красиво, но не для общего обозрения", "С ума сходите или от жира беситесь, ни стыда ни совести не осталось. Куда катитесь", — взывают к Варнаве подписчики.
Однако звезды одобрили публикацию Варнавы. "Так разве можно? Так взять и обезоружить? Нокаут!" — поддержала подругу певица Полина Гагарина.
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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Полина Гагарина
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