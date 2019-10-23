Варнаву раскритиковали за откровенные фото

Несмотря на сотни тысяч лайков, Варнава, написавшая, что "максимально честна и ничего не скрывает", получает множество комментариев с критикой. "Можно быть просто честной, зачем раздеваться", "Ужас! Нет, красиво, но не для общего обозрения", "С ума сходите или от жира беситесь, ни стыда ни совести не осталось. Куда катитесь", — взывают к Варнаве подписчики.