Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть Началовой была предсказана экстрасенсом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Началова заранее знала о своей смерти
Фото: РИА Новости
Смерть Юлии Началовой была точно предсказана экстрасенсом за 10 лет до того, как наступила. Об этом пиарщица певицы Анна Исаева рассказала «Собеседнику».
По ее словам, Началова верила экстрасенсам и периодически обращалась к ним, однако ту, что предсказала ее смерть, встретила случайно и не приняла всерьез. Примерно в 2009 году в ходе одних из съемок экстрасенс заявила Началовой, что 16 марта 2019-го — страшное, фатальное для нее число.
«Мы тогда не придали этим словам никакого значения. В момент похорон я об этом вспомнила», — сообщила Исаева.
16 марта 2019-го, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
«Собеседнику» ее пиарщица также рассказала, что за 10 лет до смерти Началовой другая экстрасенс предсказала ей встречу с мужчиной очень высокого уровня и карьерный взлет после этого.
Некоторое время спустя певица встретила Филиппа Киркорова, а тот свел ее с продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым Началова записала альбом.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анна Исаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили8
Сноуден «оказался в ловушке» в России
Сноуден «оказался в ловушке» в России26
Раскрыты расходы Украины на пресс-марафон Зеленского
Раскрыты расходы Украины на пресс-марафон Зеленского29
Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам
Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам4
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана8
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение