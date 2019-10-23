Началова заранее знала о своей смерти

Смерть Юлии Началовой была точно предсказана экстрасенсом за 10 лет до того, как наступила. Об этом пиарщица певицы Анна Исаева рассказала «Собеседнику».
По ее словам, Началова верила экстрасенсам и периодически обращалась к ним, однако ту, что предсказала ее смерть, встретила случайно и не приняла всерьез. Примерно в 2009 году в ходе одних из съемок экстрасенс заявила Началовой, что 16 марта 2019-го — страшное, фатальное для нее число.
«Мы тогда не придали этим словам никакого значения. В момент похорон я об этом вспомнила», — сообщила Исаева.
16 марта 2019-го, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
«Собеседнику» ее пиарщица также рассказала, что за 10 лет до смерти Началовой другая экстрасенс предсказала ей встречу с мужчиной очень высокого уровня и карьерный взлет после этого.
Некоторое время спустя певица встретила Филиппа Киркорова, а тот свел ее с продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым Началова записала альбом.