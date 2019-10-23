Началова заранее знала о своей смерти

Смерть Началовой была предсказана экстрасенсом

Смерть Юлии Началовой была точно предсказана экстрасенсом за 10 лет до того, как наступила. Об этом пиарщица певицы Анна Исаева рассказала «Собеседнику».

По ее словам, Началова верила экстрасенсам и периодически обращалась к ним, однако ту, что предсказала ее смерть, встретила случайно и не приняла всерьез. Примерно в 2009 году в ходе одних из съемок экстрасенс заявила Началовой, что 16 марта 2019-го — страшное, фатальное для нее число.

«Мы тогда не придали этим словам никакого значения. В момент похорон я об этом вспомнила», — сообщила Исаева.

16 марта 2019-го, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

«Собеседнику» ее пиарщица также рассказала, что за 10 лет до смерти Началовой другая экстрасенс предсказала ей встречу с мужчиной очень высокого уровня и карьерный взлет после этого.