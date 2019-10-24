Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я всегда живая»: бывший муж Заворотнюк показал видео из личного архива с актрисой 

Teleprogramma.pro + ещё 3 26 минут назад
Бывший муж Заворотнюк пытается поддержать актрису
Фото: Инстаграм
Бывший супруг страдающей от глиобластомы Анастасии Заворотнюк показал неопубликованное ранее видео из личного архива. В четверг, 24 октября, Олаф Шварцкопф появился на передаче «Пусть говорят», посвященной актрисе. В беседе с Дмитрием Борисовым экс-супруг признался, что не общался с супругой более 20 лет — ровно с того момента, как пара рассталась. За все эти годы он неоднократно пытался выйти с Настей на связь, но она заблокировала его во всех социальных сетях. Сейчас он вновь предпринимает попытки поддержать бывшую возлюбленную.
«Я знаю, что она — сильный человек. Я не хочу, чтобы ее младший ребенок рос без мамы», — голос Олафа дрожит, когда он говорит о Заворотнюк.
Шварцкопф признался, что нередко пересматривает архивные видео с «прекрасной няней». Одно из них мужчина предоставил редакции. На нем еще молодая Заворотнюк восхищается необычным именем мужчины и хвастается тем, что снимается в кино.
«Я всегда живая. Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20-30», — говорит Настя. Тогда она будто знала, что спустя годы это обращение придется повторить, но уже с другой интонацией.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Teleprogramma.pro: последние новости
Диакон раскритиковал родных Заворотнюк за брошенный у могилы ее отца крест Диакон раскритиковал родных Заворотнюк за брошенный у могилы ее отца крест 100 тысяч рублей за ночь: «экс-возлюбленная» Серова оказалась эскортницей 100 тысяч рублей за ночь: «экс-возлюбленная» Серова оказалась эскортницей «Ты знала, на что идешь!»: британская ведущая жестко осадила слезливую Маркл «Ты знала, на что идешь!»: британская ведущая жестко осадила слезливую Маркл
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-5213
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны29
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии138
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию118
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали170
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение