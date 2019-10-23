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Малышева после госпитализации назвала людей безобразными 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву доставили в Боткинскую больницу. У звезды случился гипертонический криз. Об этом сама ведущая рассказала на своей страничке в сторис Instagram. Самое интересное, что даже находясь в незавидном положении Малышева продолжала рассказывать, что с ней происходит.
«Первый раз у меня в жизни поднялось давление. Случился гипертонический криз. Медики понизили давление, но все равно сказали, что надо ехать в больницу. Я не сопротивлялась, потому что все понимаю. Первый раз в жизни давление было 200 на 130. Вот так выглядит скорая помощь из позиции лежа. Мне, конечно, стало намного лучше», — заявила звезда, которая в этот момент вела съемку на камеру своего сотового телефона.
В конце записи Малышева решила побеседовать с водителем скорой помощи о его непростом ремесле. При этом мужчина охотно отвечал на вопросы ведущей программы «Жить здорово!»
«А скорую стали пропускать после принятия всех законов?» — спросила Малышева. На это ее собеседник ответил, что не всегда водители об этом вспоминают. «Все также? Вот какие люди безобразные», — заметила телеведущая.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева
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