Малышева после госпитализации назвала людей безобразными

Ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву доставили в Боткинскую больницу. У звезды случился гипертонический криз. Об этом сама ведущая рассказала на своей страничке в сторис Instagram. Самое интересное, что даже находясь в незавидном положении Малышева продолжала рассказывать, что с ней происходит.

«Первый раз у меня в жизни поднялось давление. Случился гипертонический криз. Медики понизили давление, но все равно сказали, что надо ехать в больницу. Я не сопротивлялась, потому что все понимаю. Первый раз в жизни давление было 200 на 130. Вот так выглядит скорая помощь из позиции лежа. Мне, конечно, стало намного лучше», — заявила звезда, которая в этот момент вела съемку на камеру своего сотового телефона.

В конце записи Малышева решила побеседовать с водителем скорой помощи о его непростом ремесле. При этом мужчина охотно отвечал на вопросы ведущей программы «Жить здорово!»