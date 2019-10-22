Участники «Битвы экстрасенсов» закрутили роман

По данным издания, Дмитрий Матвеев сообщил об этом на своей странице в соцсети.

«Меня не волнует, кто победит в этом шоу. Моя главная победа — это ты», — отметил он.

Однако затем, по информации «СтарХит», запись была удалена.

Дмитрий Матвеев и китайская ведьма Астрид находятся в списке самых сильных участников нового сезона паранормального шоу. Конкуренцию им составляют победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих, грузинская ясновидящая Мариам Циминтия, отмечается в статье.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» могли принять участие герои юмористического шоу, однако комики не согласились. Также, по данным издания, зрители пришли к выводу, что организаторы шоу стали менее ответственно воссоздавать достоверность происходящего на съёмочной площадке и отметили, что в отличие от первых программ, где промахи допускали даже сильнейшие «колдуны», в юбилейном, 20-м сезоне, появились «сверхлюди», вообще не совершающие ошибок.