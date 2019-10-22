Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов сделал шоу из смерти жены бывшего тобольского полицейского 

Рамблер 1 час назад
Малахов сделал шоу из смерти жены экс-полицейского
Фото: РИА Новости
В студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым родственники выпавшей из окна Галины Моргановой обвинил в смерти девушки ее мужа, заявив, что он издевался над ней и избивал. Сам муж погибшей, бывший сотрудник МВД Павел Осинцев рассказал, что он не виноват в смерти жены и что она сама шагнула из окна.
В ходе программы мать Галины Татьяна Марганова заявила, что в семье ее дочери постоянно случались скандалы, которые заканчивались рукоприкладством. Она также отметила, что Осинцева уволили из ГИБДД около двух лет назад, но он не пытался искать другую работу и стал много пить.
Сам Осинцев категорически отверг свою вину и рассказал, что в день, когда погибла Марганова, он пришел, чтобы забрать свои вещи, так как они уже не жили вместе. По словам Павла Осинцева, между ними вспыхнула ссора и ему пришлось зафиксировать жену, так как она на него кидалась.
«Я её взял за шею и за плечо и прижал к стене, чтобы она успокоилась. Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошёл попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось», — рассказал он.
По версии Осинцева, когда он вышел на кухню, девушка выпрыгнула из окна комнаты. Тогда он спустился вниз и вызвал скорую помощь.
Родственники бывшего сотрудника МВД поддержали его версию, рассказав, что Галина Морганова изменяла супругу. Однако подруга Галины Марганова Радислава Швидкина заявила, что та прибегала к ней в одних тапках, боялась заходить в подъезд и рассказывала, что муж ее бил.
«Рамблер» писал, что жительница Тобольска выпала из окна четвертого этажа 3 октября. Несмотря на то, что врачи приехали быстро, девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых
Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых8
В двигатель «Суперджета» врезалась чайка
В двигатель «Суперджета» врезалась чайка3
С подавшего сигнал SOS ледокола эвакуировали человека
С подавшего сигнал SOS ледокола эвакуировали человека5
Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве
Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве18
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили112
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение