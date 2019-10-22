Малахов сделал шоу из смерти жены экс-полицейского

Малахов сделал шоу из смерти жены бывшего тобольского полицейского

В студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым родственники выпавшей из окна Галины Моргановой обвинил в смерти девушки ее мужа, заявив, что он издевался над ней и избивал. Сам муж погибшей, бывший сотрудник МВД Павел Осинцев рассказал, что он не виноват в смерти жены и что она сама шагнула из окна.

В ходе программы мать Галины Татьяна Марганова заявила, что в семье ее дочери постоянно случались скандалы, которые заканчивались рукоприкладством. Она также отметила, что Осинцева уволили из ГИБДД около двух лет назад, но он не пытался искать другую работу и стал много пить.

Сам Осинцев категорически отверг свою вину и рассказал, что в день, когда погибла Марганова, он пришел, чтобы забрать свои вещи, так как они уже не жили вместе. По словам Павла Осинцева, между ними вспыхнула ссора и ему пришлось зафиксировать жену, так как она на него кидалась.

«Я её взял за шею и за плечо и прижал к стене, чтобы она успокоилась. Потом мы сели на кровать, поговорили спокойно, после чего я встал и пошёл попить воды. На кухне я услышал, что затрещала шторка и что-то сломалось», — рассказал он.

По версии Осинцева, когда он вышел на кухню, девушка выпрыгнула из окна комнаты. Тогда он спустился вниз и вызвал скорую помощь.

Родственники бывшего сотрудника МВД поддержали его версию, рассказав, что Галина Морганова изменяла супругу. Однако подруга Галины Марганова Радислава Швидкина заявила, что та прибегала к ней в одних тапках, боялась заходить в подъезд и рассказывала, что муж ее бил.

«Рамблер» писал, что жительница Тобольска выпала из окна четвертого этажа 3 октября. Несмотря на то, что врачи приехали быстро, девушка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.