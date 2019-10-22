Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве

Бузова потратила 120 миллионов на недвижимость в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова купила квартиру в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает «СтарХит». По данным издания, площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, стоимость покупки — 120 миллионов рублей. «Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!» — заявил представитель артистки Антон Богославский. Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который они построили в браке. В свою очередь певица, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что по закону имеет право подать на раздел имущества до 30 декабря.

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