Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова потратила 120 миллионов на недвижимость в Москве 

Рамблер 1 час назад
Бузова потратила 120 миллионов на квартиру в Москве
Фото: globallookpress.com
Певица и телеведущая Ольга Бузова купила квартиру в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, площадь квартиры составляет 200 квадратных метров, стоимость покупки — 120 миллионов рублей.
«Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!» — заявил представитель артистки Антон Богославский.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который они построили в браке. В свою очередь певица, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что по закону имеет право подать на раздел имущества до 30 декабря.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Антон Богославский , Ольга Бузова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили53
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста16
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление
Турецкие войска в Сирии: Россия сделала заявление31
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции24
Школьник погиб из-за воздушного шарика
Школьник погиб из-за воздушного шарика5
Видео
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
01:10
Страсть россиян к шоу об Украине объяснили
Общество
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
00:06
«Зря вы»: Шойгу упрекнул журналиста
Политика
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
01:03
Давняя вражда: бойня фермеров в Ростовской области
Происшествия Статьи
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
00:49
Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции
Происшествия Ближний Восток
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
03:54
Путин анонсировал судьбоносные решения для Сирии
Политика
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
00:41
«Зависти никакой»: Соловьев обратился к Урганту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение