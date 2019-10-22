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«Использовал»: Укупник высказался о муже Лолиты 

Рамблер 32 минуты назад
«Использовал»: Укупник высказался о муже Лолиты
Фото: РИА Новости
Музыкант Аркадий Укупник заявил в программе «Пусть говорят» на «Первом канале», что брак певицы Лолиты Милявской и тренера Дмитрия Иванова был обречен.
«Рамблер» писал, что Дмитрий Иванов подал в суд исковое заявление о расторжении брака, несмотря на надежды поклонников и самой Лолиты на то, что они помирятся.
Аркадий Укупник в свою очередь отметил, что последние два года Лолита не выглядела счастливой женщиной.
«Сейчас это видно, что с его стороны [Дмитрия Иванова] — это был фиктивный брак», — заявил певец.
По его мнению, оправдались все его худшие подозрения. «Он ее использовал, однозначно. Сейчас пелена у меня спала. Я на него смотрел через призму ее любви. (…) Последние годы было видно, что Лолита находится в психологическом надломе. Она сейчас лучше выглядит! Похудела», — подчеркнул Укупник. Он также высказал мнение, что Лолита все преодолеет и будет счастлива.
Ранее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывают любовные отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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