«Использовал»: Укупник высказался о муже Лолиты

«Рамблер» писал, что Дмитрий Иванов подал в суд исковое заявление о расторжении брака, несмотря на надежды поклонников и самой Лолиты на то, что они помирятся.

Аркадий Укупник в свою очередь отметил, что последние два года Лолита не выглядела счастливой женщиной.

«Сейчас это видно, что с его стороны [Дмитрия Иванова] — это был фиктивный брак», — заявил певец.

По его мнению, оправдались все его худшие подозрения. «Он ее использовал, однозначно. Сейчас пелена у меня спала. Я на него смотрел через призму ее любви. (…) Последние годы было видно, что Лолита находится в психологическом надломе. Она сейчас лучше выглядит! Похудела», — подчеркнул Укупник. Он также высказал мнение, что Лолита все преодолеет и будет счастлива.

Ранее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывают любовные отношения.