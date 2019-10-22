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Хабенский стал жертвой квартирных мошенников 

Рамблер 22 минуты назад
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Фото: РИА Новости
Константин Хабенский едва не лишился квартиры из-за аферистов, пишет «Московский комсомолец».
Бывший адвокат фирмы-застройщика «Асмато» воспользовался банкротством компании ради собственной наживы.
В результате сложных махинаций получилось, что фирма-банкрот оказалась должна адвокату и его сообщникам 239,6 млн рублей.
Квартира Хабенского в ЖК «Махаон», который возводила «Асмато», оказалась в числе имущества, которое фирме надлежало продать, чтобы рассчитаться с долгами.
Хабенскому пришлось обращаться в суд, чтобы доказать свое право на недвижимость. Недавно Арбитражный суд Москвы установил подлог документов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
В прошлом году Константин Хабенский уже обращался в суд, чтобы оформить право собственности на машиноместо в ЖК «Махаон».
ЖК «Махаон» находится в Тверском районе Москвы недалеко от станции метро «Новослободская».
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Шоу-бизнес , Константин Хабенский , Московский комсомолец
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