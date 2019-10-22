Успенская хочет использовать дочь для донорства

65-летняя Успенская намерена использовать дочь как донора яйцеклетки

Любовь Успенская много времени проводит в обществе молодежи и от этого будто сама становится на десятки лет моложе. Она не боится носить мини-юбки, откровенные платья и ботфорты на шпильке. А летом на сцене Баку артистка и вовсе появилась на байке. Однако когда она объявила, что ищет суррогатную мать, так как мечтает о ребенке, то это удивило многих ее коллег. Также певица ищет донора для яйцеклетки. Ранее она хотела найти для этого здорового, умного, красивого и доброго человека.

К слову, совсем недавно Успенская обмолвилась, что у нее есть повод ухаживать за собой ради мужчины. По словам артистки, у нее роман с человеком по имени Андрей. Брюнет моложе нее на более чем 20 лет. И он не единственный, кто оказывает внимание замужней певице. В новом интервью певица дала понять, что долгое время любила одного мужчину. По всей видимости, у него есть жена и дети, но саму звезду сначала это не смущает. Ее избранник не жалел денег, чтобы баловать Любовь Залмановну и однажды устроил для нее сюрприз в Париже — арендовал замок. Но разрушать семью она не стала и рассталась с таинственным поклонником.

Сейчас она полностью посвятила себя творчеству и единственной дочери Татьяне. Успенская не теряет надежды на то, что снова станет мамой. При этом ей очень хочется, чтобы ребенок был на нее похож.

«Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть и не один. И есть достойные, то есть, здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может я могла бы Тани, ну, клетку взять», — сделала неожиданное заявление артистка, сообщает «Пятый канал».

Ее наследнице 20 лет. Она работает в школе йоги и увлекается живописью. Неизвестно, что она думает по поводу идеи своей матери.