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Бузова стала «певицей года» по версии Оксаны Федоровой 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Бузова стала «певицей года» по версии Федоровой
Фото: @buzova86
Ольга Бузова получила приз в номинации «Певица года» по версии журнала MODA topical, главным редактором которого является «Мисс Вселенная-2002» Оксана Фёдорова. Об этом артистка сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.
Церемония вручения премии «Прорыв года 2019» состоялась 22 октября в ресторане Modus. В результате Ольга Бузова была признана «певицей года».
«Ещё одна награда в копилочку. Спасибо за веру, любовь и поддержку. Дальше — больше. Посвящаю ее вам, моим людям. Буду становиться лучше для вас с каждым днём. Обещаю», — прокомментировала певица свою победу.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бузова вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских знаменитостей из рейтинга Forbes. Forbes оценил доход Бузовой в 3,9 миллиона долларов. По данным издания, 90 процентов от ее дохода приходится на рекламу в соцсетях.
Недавно стало известно, что артистка купила квартиру в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице. По данным прессы, площадь жилья составляет 200 квадратных метров, стоимость покупки — 120 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Оксана Федорова , Ольга Бузова , Forbes
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