Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.

«Меня рассмешила реакция Артёма (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! ⁃ Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — написала Юнусова (орфография и пунктуация автора сохранены).

На видео, которым Симона Юнусова проиллюстрировала запись, она спокойно сидит в кресле и смотрит, как мастер делает ей на предплечье татуировки с римскими цифрами, обозначающими даты рождения внука и внучки.

В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились идеей Юнусовой, назвав ее «супер бабушкой». Однако некоторые комментаторы иронично поинтересовались, даты рождения всех ли внуков будет «набивать» мать Тимати