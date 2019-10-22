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Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Фото: Instagram
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
«Меня рассмешила реакция Артёма (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! ⁃ Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!» — написала Юнусова (орфография и пунктуация автора сохранены).
На видео, которым Симона Юнусова проиллюстрировала запись, она спокойно сидит в кресле и смотрит, как мастер делает ей на предплечье татуировки с римскими цифрами, обозначающими даты рождения внука и внучки.
В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились идеей Юнусовой, назвав ее «супер бабушкой». Однако некоторые комментаторы иронично поинтересовались, даты рождения всех ли внуков будет «набивать» мать Тимати.
«Рамблер» писал, что сын Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой появился на свет 16 октября. При родах присутствовал как сам рэпер, так и его мама. На выписке из роддома брата, которого назвали Ратмир, держала старшая дочь рэпера — Алиса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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