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Улетел в пропасть»: Петренко рассказал подробности развода с Климовой 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Петренко рассказал подробности развода с Климовой
Фото: РИА Новости
Актер Игорь Петренко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, что именно послужило причиной их расставания с актрисой Екатериной Климовой, с которой они прожили в браке 10 лет и стали родителями двоих сыновей.
Петренко признался, что в то время сильно пил и однажды приехал со съемок в пустой дом.
«Я как раз поехал сниматься на восемь месяцев в картине „Шерлок Холмс“ в Санкт-Петербург. И тогда Катя сказала мне перед отъездом: „Прощай“. Я, конечно, заявил, что может быть нам вместе поехать на съемки. Но она не могла этого позволить. У нее уже шли спектакли, гастроли, о детях надо было заботиться», — заявил Игорь Петренко.
Он отметил, что все восемь месяцев созванивался с женой, однако порой пропадал, так как не мог ответить.
«Это было начало пути к нашему расставанию. (…) Я просто улетел в пропасть», — заявил он.
По словам актера, когда он вернулся со съемок, то не сразу понял, что жена ушла от него, забрав детей и собаку.
«Катя — молодец. Она позвонила моей маме и все объяснила. Она сняла новую квартиру, так как видела обессиленное пьяное создание в течение нескольких лет», — признался Игорь Петренко.
«Рамблер» писал, что Игорь Петренко также рассказал в студии программы «Судьба человека», что, будучи подростком, 2,5 года повел в СИЗО по делу о соучастии в убийстве человека.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Петренко , Екатерина Климова , ФСИН
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