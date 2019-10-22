Улетел в пропасть»: Петренко рассказал подробности развода с Климовой

Актер Игорь Петренко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил , что именно послужило причиной их расставания с актрисой Екатериной Климовой , с которой они прожили в браке 10 лет и стали родителями двоих сыновей.

Петренко признался, что в то время сильно пил и однажды приехал со съемок в пустой дом.

«Я как раз поехал сниматься на восемь месяцев в картине „Шерлок Холмс“ в Санкт-Петербург. И тогда Катя сказала мне перед отъездом: „Прощай“. Я, конечно, заявил, что может быть нам вместе поехать на съемки. Но она не могла этого позволить. У нее уже шли спектакли, гастроли, о детях надо было заботиться», — заявил Игорь Петренко.

Он отметил, что все восемь месяцев созванивался с женой, однако порой пропадал, так как не мог ответить.

«Это было начало пути к нашему расставанию. (…) Я просто улетел в пропасть», — заявил он.

По словам актера, когда он вернулся со съемок, то не сразу понял, что жена ушла от него, забрав детей и собаку.

«Катя — молодец. Она позвонила моей маме и все объяснила. Она сняла новую квартиру, так как видела обессиленное пьяное создание в течение нескольких лет», — признался Игорь Петренко.