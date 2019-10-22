Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и якобы переведена в реабилитационный центр.

По словам Ягудина, он знаком, как с актрисой, так и с ее мужем — фигуристом Петром Чернышевым

«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает», — заявил Ягудин.

При этом он признал, что у родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» есть «абсолютное право» не хотеть, «чтобы эта тема муссировалась».