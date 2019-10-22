Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк 

По мнению фигуриста, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк стоит открыто рассказать, что с ней происходит. Об этом он заявил «Комсомольской правде».
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и якобы переведена в реабилитационный центр.
По словам Ягудина, он знаком, как с актрисой, так и с ее мужем — фигуристом Петром Чернышевым.
«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает», — заявил Ягудин.
При этом он признал, что у родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» есть «абсолютное право» не хотеть, «чтобы эта тема муссировалась».
Ранее Алексей Ягудин написал в своем Instagram об операции у жены, фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которой удалили желчный пузырь после обнаруженного в нем новообразования. Ягудин заверил, что им нечего скрывать, они не хотят распространения слухов и домыслов и поэтому говорят все как есть.