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Ягудин обрушился с критикой на семью Заворотнюк за их молчание 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании американского Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин раскритиковал родных и близких актрисы Анастасии Заворотнюк, которые скрывают, что происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Она борется с онкологическим диагнозом.
Как сказал Ягудин, он знаком как с Анастасией Заворотнюк, так и с ее мужем фигуристом Петром Чернышевым. При этом ему известно на данный момент не больше, чем остальным. У каждого, как он сказал, свое мнение, как поступать в этой тяжелой ситуации.
«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации», — заметил Алексей Ягудин, который пожелал скорейшего выздоровления актрисе, сообщает «Комсомольская правда».
Добавим, что недавно супруга Ягудина фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Тогда фигурист сразу обо всем рассказал общественности, чтобы не было кривотолков и пересудов.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Алексей Ягудин , Петр Чернышев , Татьяна Тотьмянина , Комсомольская правда , Солт-Лейк-Сити
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