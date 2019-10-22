Ягудин обрушился с критикой на семью Заворотнюк за их молчание

Как сказал Ягудин, он знаком как с Анастасией Заворотнюк, так и с ее мужем фигуристом Петром Чернышевым . При этом ему известно на данный момент не больше, чем остальным. У каждого, как он сказал, свое мнение, как поступать в этой тяжелой ситуации.

«Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации», — заметил Алексей Ягудин, который пожелал скорейшего выздоровления актрисе, сообщает «Комсомольская правда».