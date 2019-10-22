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Психолог Лолиты Милявской считает ее бывшего избранника манипулятором 

Суть событий + ещё 1 1 час назад
«Абьюзер»: Психолог Лолиты рассказала о ее бывшем муже
Фото: Соцсети
Разрушенный брак 55-летней певицы Лолиты Милявской и 44-летнего тренера по сквошу Дмитрия Иванова стал темой обсуждения на ТВ. Слово взяли не только коллеги артистки, но и личный психолог Инна Литвиненко.
Всего несколько месяцев назад звезда эстрады рассказывала об идиллии в отношениях. Если верить рассказам, супруги заботились друг о друге. Муж заставлял певицу держать себя в форме и следить за здоровьем, а Милявская в свое время вырвала мужчину из рук сектантов. Но в один момент что-то пошло не так.
Впрочем, многие знакомы полагают, что все было не так изначально. К примеру, певец Аркадий Укупник считает, что Иванов просто использовал свою состоятельную старшую супругу в корыстных целях. Психолог Литвиненко — похожего мнения.
«Я, как профессионал по этой линии, заметила за этим мужчиной четкие показатели того, что он — манипулятор, абьюзер, и он ее использовал», — отметила Инна.
Свое мнение эксперт озвучила в эфире телешоу «Пусть говорят». По мнению Литвиненко, Иванов якобы угнетал ныне бывшую спутницу жизни игнорированием.
«Например, травля молчанием — когда человеку плохо, у нее паническая атака, а он находится на 2-м этаже и не выходит, — объяснила психолог. — Но, когда приезжает скорая, выбегает, хватает за ручку и приносит стакан воды. Есть очень много способов манипуляции людьми».
Милявская и ее знакомые утверждают, что она тяжело переживает разрыв. Что же касается Дмитрия, то он уже нашел новую избранницу — бизнесвумен с эффектной внешностью.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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