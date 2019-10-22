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В детстве «лопоухого» Семена Слепакова постоянно троллили из-за внешности 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Слепаков рассказал, за что его троллили в детстве
Фото: РИА Новости
В процессе интервью с популярным бардом и сценаристом Семеном Слепаковым журналист Teleprogramma.pro спросил о детстве звезды Comedy Club. Троллили ли его когда-нибудь одноклассники? Есть ли такие обиды, которые он помнит до сих пор?
«В детстве редко были ситуации, когда меня НЕ троллили. Много чего говорили про мою внешность, потом перестали, давно этого не слышал. Но потом появились комментарии в Интернете, и началось — «лопоухий», такой-сякой», — ответил мужчина.
Возможно, такой большой опыт в качестве мишени для шуток и подколов и стал секретом успеха артиста. Сейчас он считается одним из самых остроумных и плодовитых юмористов в стране.
Недавно Семен поучаствовал в шоу «Прожарка», где его должны были откровенно затроллить молодые комики. Прозвучало много шуток, но они не оказались обидными для Слепакова. По его словам, если объект юмора смеется над вашим комментарием, то это шутка, а если недоумевает, то это — оскорбление.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Семен Слепаков
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