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«Сын» призвал Цискаридзе признать «ошибку молодости» 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
«Сын» призвал Цискаридзе признать «ошибку молодости»
Фото: РИА Новости
«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов заявил в интервью «СтарХит», что намерен добиваться своего признания «отцом», и рассказал о поступающих ему угрозах.
По словам Тимура Акперова, в последнее время он не раз пытался пообщаться с Николаем Цискаридзе, однако реакции не последовало.
«Я правда много раз хотел поговорить с папой по телефону, обращался к нему в социальных сетях, но реакции не было. Честно говоря, я уже немного отчаялся (…). Возможно, сейчас он боится, что вся правда всплывет, и поклонники перестанут уважать его за ошибки молодости», — заявил он.
Тимур Акперов подчеркнул, что не сомневается в своем родстве с артистом балета, однако доказательств у него сейчас нет.
«У мамы были результаты теста ДНК, я нашел их 7 октября. Экспертизу сделали еще в 2003 или 2004 году, но мама ничего не показывала мне. (…) Я спросил у нее про ДНК-экспертизу, а она устроила скандал. До сих пор помню ее испуганный взгляд. Она тут же эти бумаги уничтожила», — пояснил молодой человек.
Он также отметил, что, несмотря на то, что от возможного отца ему ничего не нужно, «кроме любви», он стал регулярно получать угрозы.
«Какие-то люди пишут сообщения, оскорбляют меня, говорят такие вещи, что просто становится страшно выходить из дома. Недавно, когда я ехал с репетиции, в метро подошел какой-то человек и начал грубо со мной разговаривать. Выяснял, действительно ли я сын Цискаридзе, говорил обидные слова, хотел ударить», — рассказал Тимур Акперов.
«Рамблер» писал, что ранее 19-летний начинающий актер заявил, что его мать познакомилась с танцором в театре, где работала гладильщицей, и он готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства с Цискаридзе. В свою очередь представители звезды отказались комментировать данную информацию.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе , StarHit
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