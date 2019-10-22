«Сын» призвал Цискаридзе признать «ошибку молодости»

«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов заявил в интервью «СтарХит», что намерен добиваться своего признания «отцом», и рассказал о поступающих ему угрозах.

По словам Тимура Акперова, в последнее время он не раз пытался пообщаться с Николаем Цискаридзе, однако реакции не последовало.

«Я правда много раз хотел поговорить с папой по телефону, обращался к нему в социальных сетях, но реакции не было. Честно говоря, я уже немного отчаялся (…). Возможно, сейчас он боится, что вся правда всплывет, и поклонники перестанут уважать его за ошибки молодости», — заявил он.

Тимур Акперов подчеркнул, что не сомневается в своем родстве с артистом балета, однако доказательств у него сейчас нет.

«У мамы были результаты теста ДНК, я нашел их 7 октября. Экспертизу сделали еще в 2003 или 2004 году, но мама ничего не показывала мне. (…) Я спросил у нее про ДНК-экспертизу, а она устроила скандал. До сих пор помню ее испуганный взгляд. Она тут же эти бумаги уничтожила», — пояснил молодой человек.

Он также отметил, что, несмотря на то, что от возможного отца ему ничего не нужно, «кроме любви», он стал регулярно получать угрозы.

«Какие-то люди пишут сообщения, оскорбляют меня, говорят такие вещи, что просто становится страшно выходить из дома. Недавно, когда я ехал с репетиции, в метро подошел какой-то человек и начал грубо со мной разговаривать. Выяснял, действительно ли я сын Цискаридзе, говорил обидные слова, хотел ударить», — рассказал Тимур Акперов.

«Рамблер» писал, что ранее 19-летний начинающий актер заявил, что его мать познакомилась с танцором в театре, где работала гладильщицей, и он готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства с Цискаридзе. В свою очередь представители звезды отказались комментировать данную информацию.