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Опубликовано ранее неизвестное видео с Юлией Началовой 

ТК «Звезда»
«Роняю слезы»: Опубликовано ранее видео с Началовой
Фото: ТАСС
Запись была сделана во время празднования дня рождения дочери Юлии Началовой — Веры.
Бывший PR-директор и близкая подруга Юлии Началовой опубликовала на своей странице в Instagram неизвестную ранее видеозапись, на которой запечатлена певица. В комментарии к публикации Анна Исаева сообщила, что она не пытается «поймать хайп», а ролик разместила «по порыву души».
«Неожиданно и необьяснимо — почему я плачу… Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы», — прокомментировала Исаева публикацию.
Подруга певицы также сообщила, что видео было сделано во время празднования дня рождения дочери Началовой — Веры.
Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как заявил отец артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Исаева
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