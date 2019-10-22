«Роняю слезы»: Опубликовано ранее видео с Началовой

Опубликовано ранее неизвестное видео с Юлией Началовой

Запись была сделана во время празднования дня рождения дочери Юлии Началовой — Веры.

Бывший PR-директор и близкая подруга Юлии Началовой опубликовала на своей странице в Instagram неизвестную ранее видеозапись, на которой запечатлена певица. В комментарии к публикации Анна Исаева сообщила, что она не пытается «поймать хайп», а ролик разместила «по порыву души».

«Неожиданно и необьяснимо — почему я плачу… Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы», — прокомментировала Исаева публикацию.

Подруга певицы также сообщила, что видео было сделано во время празднования дня рождения дочери Началовой — Веры.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как заявил отец артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которая была вызвана воспалительным процессом. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.