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Опубликовано неизвестное видео с Началовой 

Рамблер + ещё 2 5 минут назад
«Роняю слезы»: Опубликовано новое видео с Началовой
Фото: ТАСС
Пиарщице Юлии Началовой Анне Исаевой взгрустнулось, и она разместила в своем инстаграме неизвестное видео с певицей.
На записи Началова поет свою песню «Я выбираю» в ресторане в присутствии своего бывшего мужа Евгения Алдонина, Ларисы Долиной, футболиста Ролана Гусева и других людей. Также на видео можно заметить написанное воздушными шарами имя Вера. Так зовут дочь певицы. В подписи к видео Анна Исаева объяснила, что на нем — праздник по случаю 12-летия Веры.
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Неожиданно и необьяснимо— почему я плачу. Просто потому. Конечно у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую, не лювлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции— я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души. Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы на экран айфона. Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной и с моей артисткой, которая даже после своей скоропостижной кончины не перестанет быть таковою. И с понятными мне людьми, гостями ее празника. А вернее 12— ти летия Веруши. Так, и только так, ее называла мама. Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. И Лина ее мама, дочь Л Долиной, близкий друг Юли. И сама ЛА, сидящая в телефоне, все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин он всегда присутствовал на дне рождения дочери по — другому у нас не бывало. Здесь Гуси — семья Ролана Гусева, вспоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Ю с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом. Здесь Вовка, помощник во всем. Преданные люди. Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда— Код Да Винчи. Каждый год я находила рестораны, темы и прочее. Здесь еще счастливые родители. И все это за 3 факин месяца до ухода в иную жизнь! Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход. Всем живущим добра и счастья. #взгрустнулось #какэтобыло #юлияначалова #вераалдонина #деньрождения #затримесяца #ктобызнал #просто #так #было @julianachalova_manager @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks

Публикация от  Исаева Анна (@isaeva.anya)

Пиарщица подчеркнула, что, публикуя домашнее видео Началовой, которого у нее очень много, она не хайпует и не спекулирует на теме смерти подруги и работодательницы, а просто сегодня ей взгрустнулось, «душа рвется, скорбит и плачет».
«Это (видео снято. — Прим. ред.) за три *** (чертовых. — Прим. ред.) месяца до ухода (Началовой. — Прим. ред.) в иную жизнь! Каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход», — добавила Исаева.
Юлия Началова, как сообщал «Рамблер», умерла в марте в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии
Шоу-бизнес , Ролан Гусев , Анна Исаева , Евгений Алдонин
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