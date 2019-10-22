«Роняю слезы»: Опубликовано новое видео с Началовой

Опубликовано неизвестное видео с Началовой

Пиарщице Юлии Началовой Анне Исаевой взгрустнулось, и она разместила в своем инстаграме неизвестное видео с певицей.

На записи Началова поет свою песню «Я выбираю» в ресторане в присутствии своего бывшего мужа Евгения Алдонина , Ларисы Долиной, футболиста Ролана Гусева и других людей. Также на видео можно заметить написанное воздушными шарами имя Вера. Так зовут дочь певицы. В подписи к видео Анна Исаева объяснила, что на нем — праздник по случаю 12-летия Веры.

Пиарщица подчеркнула, что, публикуя домашнее видео Началовой, которого у нее очень много, она не хайпует и не спекулирует на теме смерти подруги и работодательницы, а просто сегодня ей взгрустнулось, «душа рвется, скорбит и плачет».

«Это (видео снято. — Прим. ред.) за три *** (чертовых. — Прим. ред.) месяца до ухода (Началовой. — Прим. ред.) в иную жизнь! Каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход», — добавила Исаева.

Юлия Началова, как сообщал «Рамблер», умерла в марте в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.